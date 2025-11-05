Atelier Créatif Magique Limoges
Atelier Créatif Magique
Limoges
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-05 10:30:00
fin : 2025-11-05 12:30:00
2025-11-05
Bijoux en perles, perles à repasser, marque-pages, brochettes fraises Tagada,…
L’Atelier Créatif Magique est un moment féerique et coloré à partager en famille.
Réservation obligatoire. .
+33 7 80 60 45 07
