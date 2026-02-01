Atelier créatif magnet personnalisé Fablab l’Atelier Made In Iki Commenailles

Atelier créatif magnet personnalisé Fablab l’Atelier Made In Iki Commenailles samedi 7 février 2026.

Atelier créatif magnet personnalisé

Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles Jura

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif réduit
Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 09:30:00
fin : 2026-02-07

Date(s) :
2026-02-07

Venez créer votre magnet personnalisé !
Création du visuel sur le logiciel en ligne Canva puis sublimation sur notre presse à chaud   .

Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39  contact@madeiniki.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier créatif magnet personnalisé

L’événement Atelier créatif magnet personnalisé Commenailles a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme JurAbsolu