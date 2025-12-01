Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier créatif Mail art art postal Noël à Chartres 2025 Chartres mardi 23 décembre 2025.

Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Mardi 2025-12-23 14:00:00
fin : 2025-12-23 16:00:00

2025-12-23

Viens créer des enveloppes et des cartes uniques pour les vœux de fin d’année.
Sur inscription. À partir de 7 ans.   .

Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

English :

Come and create unique envelopes and cards for holiday greetings.

German :

Komm und gestalte einzigartige Umschläge und Karten für deine Weihnachtsgrüße.

Italiano :

Venite a creare buste e biglietti unici per le festività.

Espanol :

Ven a crear sobres y tarjetas únicos para las fiestas.

