Atelier créatif Mail art art postal Noël à Chartres 2025 Chartres

Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-12-23 14:00:00
fin : 2025-12-23 16:00:00
Date(s) :
2025-12-23
Viens créer des enveloppes et des cartes uniques pour les vœux de fin d’année.
Sur inscription. À partir de 7 ans. .
English :
Come and create unique envelopes and cards for holiday greetings.
German :
Komm und gestalte einzigartige Umschläge und Karten für deine Weihnachtsgrüße.
Italiano :
Venite a creare buste e biglietti unici per le festività.
Espanol :
Ven a crear sobres y tarjetas únicos para las fiestas.
