Atelier créatif Mail art art postal Noël à Chartres 2025

Boulevard Maurice Viollette Chartres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Mardi 2025-12-23 14:00:00

fin : 2025-12-23 16:00:00

2025-12-23

Viens créer des enveloppes et des cartes uniques pour les vœux de fin d’année.

Sur inscription. À partir de 7 ans. .

Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Come and create unique envelopes and cards for holiday greetings.

German :

Komm und gestalte einzigartige Umschläge und Karten für deine Weihnachtsgrüße.

Italiano :

Venite a creare buste e biglietti unici per le festività.

Espanol :

Ven a crear sobres y tarjetas únicos para las fiestas.

L’événement Atelier créatif Mail art art postal Noël à Chartres 2025 Chartres a été mis à jour le 2025-11-18 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES