Atelier créatif « Mail Art », Médiathèque, Le Clerjus

Informations pratiques

Atelier créatif « Mail Art » Dimanche 20 septembre, 10h00 Médiathèque Vosges

Tout public • Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Venez rédiger vos cartes postales et apprendre à créer votre mail art

(enveloppes) pour vous lancer dans notre correspondance intra-réseau !

Médiathèque 3 rue des écoles 88240 Le Clerjus Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est https://bmi.agglo-epinal.fr

A la Bibliothèque de Le Clerjus

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