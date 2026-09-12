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Atelier créatif « Mail Art », Médiathèque, Le Clerjus

dimanche 20 septembre 2026 · Médiathèque · Le Clerjus

Atelier créatif « Mail Art », Médiathèque, Le Clerjus

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Médiathèque
Adresse
3 rue des écoles 88240 Le Clerjus
Ville
88240 Le Clerjus
Département
Vosges
Tarif
Tout public • Entrée libre

Atelier créatif « Mail Art » Dimanche 20 septembre, 10h00 Médiathèque Vosges

Tout public • Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Venez rédiger vos cartes postales et apprendre à créer votre mail art
(enveloppes) pour vous lancer dans notre correspondance intra-réseau !

Médiathèque 3 rue des écoles 88240 Le Clerjus Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est https://bmi.agglo-epinal.fr
A la Bibliothèque de Le Clerjus

©reseaubmi

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