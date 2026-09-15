Atelier Créatif Maison de quartier du Breil -Accoord Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-09 14:30 – 16:00

Gratuit : oui Gratuit Sur inscription auprès du secrétariat de la maison de quartier du Breil. En famille

Des ateliers créatif pour Parents & enfants un mecredi par mois à la maison de quartier du Breil.

Maison de quartier du Breil -Accoord Nantes 44100

02 40 76 08 54



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