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Atelier Créatif Maison de quartier du Breil -Accoord Nantes

mercredi 9 décembre 2026 · Maison de quartier du Breil -Accoord · Nantes

Atelier Créatif Maison de quartier du Breil -Accoord Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 9 décembre 2026
Fin
mercredi 9 décembre 2026
Heure de début
14:30
Lieu
Maison de quartier du Breil -Accoord
Adresse
52 rue du Breil 44100 nantes
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit Sur inscription auprès du secrétariat de la maison de quartier du Breil.

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-09 14:30 – 16:00
Gratuit : oui Gratuit Sur inscription auprès du secrétariat de la maison de quartier du Breil. En famille 

Des ateliers créatif pour Parents & enfants un mecredi par mois à la maison de quartier du Breil.

Maison de quartier du Breil -Accoord Nantes 44100
02 40 76 08 54


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