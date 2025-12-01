Atelier créatif Maisonnette en pain d’épices Dossenheim-sur-Zinsel

Atelier créatif Maisonnette en pain d’épices

4 rue d’Ernolsheim Dossenheim-sur-Zinsel Bas-Rhin

Début : Lundi 2025-12-22 14:30:00

fin : 2025-12-22 17:30:00

2025-12-22

Atelier créatif avec Elisabeth Les mains dans la pâte Construction et décoration de la

célèbre et gourmande maison du conte d’Hansel et Gretel !

*enfants en dessous de 8 ans uniquement avec accompagnateur

INFOS PRATIQUES :

L’atelier peut accueillir 8 à 10 personnes maximum. Il sera reporté si le nombre de participants minimum de 8 n’est pas atteint.

Des ateliers personnalisés sur demande peuvent s’ajouter au calendrier à partir de 6 participants.

L’inscription ne sera valide qu’une fois le règlement effectué.

Un participant peut annuler sa participation jusqu’à 10 jours avant la date de l’atelier et sera remboursé.

Si l’annulation a lieu après le délai d’annulation, le paiement reste dû.

Fin des inscriptions 48h avant l’atelier afin de garantir la meilleure préparation du matériel et des matières.

Inscriptions et renseignements au Moulin, par téléphone 03.88.70.01.67 ou par email : moulin@burggraf-becker.fr .

4 rue d’Ernolsheim Dossenheim-sur-Zinsel 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 01 67 moulin@burggraf-becker.fr

English :

Creative workshop with Elisabeth Les mains dans la pâte: Building and decorating the famous

famous house from the Hansel and Gretel fairy tale!

German :

Kreativ-Workshop mit Elisabeth Les mains dans la pâte: Bau und Dekoration der

berühmten und leckeren Hauses aus dem Märchen von Hänsel und Gretel!

Italiano :

Laboratorio creativo con Elisabeth Mani in pasta: costruire e decorare la famosa casa di Hansel e Gretel!

famosa casa della fiaba di Hansel e Gretel!

Espanol :

Taller creativo con Elisabeth Las manos en la masa: Construir y decorar la famosa

¡famosa casa del cuento de Hansel y Gretel!

