Atelier créatif : Manifestation 08.03.2026
Atelier créatif : Manifestation 08.03.2026 vendredi 6 mars 2026.
Motifs géométriques qui s’étirent hors du cadre vers l’infini, épaisses lignes noires pas si droites qu’elles en ont l’air, couleurs vives, contrastes vibrants… Réalisez une pancarte sous le regard bienveillant de Olle Bærtling (1911-1981), le maître suédois de l’abstraction présenté dans l’exposition « Formes ouvertes » à l’Institut suédois.
Cette pancarte est destinée à rejoindre Manifestation 08.03.2026. Entre hommage et détournement, cette marche – au départ de l’Institut suédois à travers les rues de Paris – fait sortir l’abstraction du cadre muséal pour lui donner une présence joyeuse dans l’espace public. Ni protestation ni parade, Manifestation 08.03.2026 brouille les codes : les formes géométriques de Bærtling, répétées et réinterprétées collectivement, rappellent la force visuelle d’un rassemblement – mais un rassemblement sans revendication, où la visibilité devient le message.
L’atelier est animé par l’artiste Jacob Dahlgren, également présenté dans l’exposition « Formes ouvertes ».
Informations pratiques
- Inscription gratuite à l’un des ateliers : cliquez ici
- L’inscription à un atelier implique la participation à la Manifestation du 8 mars à 16h.
En préparation de la performance collective « Manifestation 08.03.2026 » dans les rues de Paris, vous êtes invité⸱e à réaliser votre pancarte bærtlingnienne lors d’un atelier créatif à l’Institut suédois.
Du vendredi 06 mars 2026 au samedi 07 mars 2026 :
samedi
de 14h00 à 16h00
vendredi
de 10h00 à 12h00
gratuit
https://my.weezevent.com/manifestation-08032026-atelier-creatif
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-06T11:00:00+01:00
fin : 2026-03-07T17:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-06T10:00:00+02:00_2026-03-06T12:00:00+02:00;2026-03-07T14:00:00+02:00_2026-03-07T16:00:00+02:00
https://paris.si.se/agenda/manifestation-08-03-2026-atelier-creatif/ +33144788020 institutsuedois@si.se