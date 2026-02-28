Atelier créatif : Manifestation 08.03.2026

Motifs géométriques qui s’étirent hors du cadre vers l’infini, épaisses lignes noires pas si droites qu’elles en ont l’air, couleurs vives, contrastes vibrants… Réalisez une pancarte sous le regard bienveillant de Olle Bærtling (1911-1981), le maître suédois de l’abstraction présenté dans l’exposition « Formes ouvertes » à l’Institut suédois.

Cette pancarte est destinée à rejoindre Manifestation 08.03.2026. Entre hommage et détournement, cette marche – au départ de l’Institut suédois à travers les rues de Paris – fait sortir l’abstraction du cadre muséal pour lui donner une présence joyeuse dans l’espace public. Ni protestation ni parade, Manifestation 08.03.2026 brouille les codes : les formes géométriques de Bærtling, répétées et réinterprétées collectivement, rappellent la force visuelle d’un rassemblement – mais un rassemblement sans revendication, où la visibilité devient le message.

L’atelier est animé par l’artiste Jacob Dahlgren, également présenté dans l’exposition « Formes ouvertes ».

Informations pratiques

Inscription gratuite à l’un des ateliers : cliquez ici

L’inscription à un atelier implique la participation à la Manifestation du 8 mars à 16h.

En préparation de la performance collective « Manifestation 08.03.2026 » dans les rues de Paris, vous êtes invité⸱e à réaliser votre pancarte bærtlingnienne lors d’un atelier créatif à l’Institut suédois.

Du vendredi 06 mars 2026 au samedi 07 mars 2026 :

samedi

de 14h00 à 16h00

vendredi

de 10h00 à 12h00

gratuit

https://my.weezevent.com/manifestation-08032026-atelier-creatif

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-06T11:00:00+01:00

fin : 2026-03-07T17:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-06T10:00:00+02:00_2026-03-06T12:00:00+02:00;2026-03-07T14:00:00+02:00_2026-03-07T16:00:00+02:00



https://paris.si.se/agenda/manifestation-08-03-2026-atelier-creatif/ +33144788020 institutsuedois@si.se



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

