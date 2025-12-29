Atelier créatif Mareuil en Périgord
Atelier créatif Mareuil en Périgord mercredi 21 janvier 2026.
Atelier créatif
Jardin public Mareuil en Périgord Dordogne
Créer un petit sac pour le quotidien couture, broderie, personnalisation,…. Cet atelier créatif complet co-animé par Antoine, Stéphanie et Vanessa aura lieu mercredi 21 janvier de 14h à 16h au Ruban Vert. Il est ouvert à tous, sur inscription. Une participation de 2€ par famille ou par adulte est demandée. .
Jardin public Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 74 70
