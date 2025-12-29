Atelier créatif

Jardin public Mareuil en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Créer un petit sac pour le quotidien couture, broderie, personnalisation,…. Cet atelier créatif complet co-animé par Antoine, Stéphanie et Vanessa aura lieu mercredi 21 janvier de 14h à 16h au Ruban Vert. Il est ouvert à tous, sur inscription. Une participation de 2€ par famille ou par adulte est

Jardin public Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 74 70

English : Atelier créatif

Martine offers her traditional creative workshop on Wednesday January 22 from 2 to 4 pm. This month, you’ll learn how to make a pretty macramé basket. Registration is required for this workshop. A contribution of 5? per person is required.

L’événement Atelier créatif Mareuil en Périgord a été mis à jour le 2025-12-26 par Val de Dronne