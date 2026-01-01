Atelier créatif marionnettes Théâtre du Bât de l’âne Saint-Jean-de-Trézy
Atelier créatif marionnettes Théâtre du Bât de l’âne Saint-Jean-de-Trézy mercredi 14 janvier 2026.
Atelier créatif marionnettes
Théâtre du Bât de l’âne 11 Rue de la Croix Blanche Saint-Jean-de-Trézy Saône-et-Loire
Tarif : 100 – 100 – EUR
Début : 2026-01-14 10:00:00
fin : 2026-02-18 12:00:00
2026-01-14 2026-02-18 2026-03-18
Atelier à destination des parents/enfants ou adulte seul.
Venez fabriquer, sculpter, coudre, bricoler, animer votre création.
Un atelier pour découvrir le plaisir de l’art de la marionnette 1 mercredi par mois. .
Théâtre du Bât de l’âne 11 Rue de la Croix Blanche Saint-Jean-de-Trézy 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 95 46 78 batdelane@gmail.com
