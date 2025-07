Atelier créatif « Marionnettes » Toury

5 Rue Arthur Lambert Toury Eure-et-Loir

2025-07-17 14:00:00

2025-07-17 16:00:00

2025-07-17

Atelier pour imaginer et créer ta propre marionnette.

Dans le cadre de l'opération nationale « Partir en Livre », la médiathèque Octavie invite les enfants de 9 à 12 ans à concevoir leur propre marionnette, qu'elle soit en chaussette, en papier ou tout droit sortie de leur imagination ! Un atelier créatif et ludique, où chaque enfant repart avec son personnage.

Gratuit Inscription obligatoire.

5 Rue Arthur Lambert Toury 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 90 64 52 mediatheque@ville-toury.fr

