Atelier créatif Marque-pages Janville-en-Beauce 25 juin 2025 16:30

Eure-et-Loir

Atelier créatif Marque-pages 11 Rue du Maréchal Foch Janville-en-Beauce Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-25 16:30:00

fin : 2025-06-25

Date(s) :

2025-06-25

Un moment créatif pour fabriquer son propre marque-page personnalisé.

La librairie Une page à écrire propose un atelier créatif à destination des enfants de 5 à 8 ans. Animé par Manon, stagiaire à la librairie, ce temps d’activités manuelles invite les petits artistes à confectionner leur propre marque-page personnalisé à l’aide de papiers colorés, feutres et ciseaux. L’occasion idéale de partager un moment ludique autour des livres et de repartir avec une création unique ! .

11 Rue du Maréchal Foch

Janville-en-Beauce 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 84 54 48 contact@unepageaecrire.fr

English :

Who can make people love history: novelists, historians or others?

German :

Wer soll die Menschen für Geschichte begeistern: Romanautoren, Historiker oder andere?

Italiano :

Chi può far amare la storia: i romanzieri, gli storici o altri?

Espanol :

¿Quién puede hacer que la gente ame la historia: los novelistas, los historiadores u otros?

L’événement Atelier créatif Marque-pages Janville-en-Beauce a été mis à jour le 2025-06-18 par OT COEUR DE BEAUCE