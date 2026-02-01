Atelier créatif Masque de Carnaval rue de dixmude Lesneven

Atelier créatif Masque de Carnaval

rue de dixmude Médiathèque René Petillon Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-02-18 16:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Février est le mois des carnavals et des bals masqués. Viens te réaliser un joli masque pour aller danser ohé, ohé ! .

rue de dixmude Médiathèque René Petillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47

English : Atelier créatif Masque de Carnaval

