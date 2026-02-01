Atelier créatif Masque de Carnaval rue de dixmude Lesneven
Atelier créatif Masque de Carnaval rue de dixmude Lesneven mercredi 18 février 2026.
Atelier créatif Masque de Carnaval
rue de dixmude Médiathèque René Petillon Lesneven Finistère
Début : 2026-02-18 14:30:00
fin : 2026-02-18 16:00:00
2026-02-18
Février est le mois des carnavals et des bals masqués. Viens te réaliser un joli masque pour aller danser ohé, ohé ! .
rue de dixmude Médiathèque René Petillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47
English : Atelier créatif Masque de Carnaval
