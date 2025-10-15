Atelier créatif « Masques en plâtre » à La fabrique po.éthique avec Zoé Gruhn La fabrique po.éthique Atelier boutique de créateurs locaux et engagés Cusset

Atelier créatif « Masques en plâtre » à La fabrique po.éthique avec Zoé Gruhn

La fabrique po.éthique Atelier boutique de créateurs locaux et engagés 1 rue Gambetta Cusset Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-10-15 10:00:00

fin : 2025-10-15 12:00:00

2025-10-15

Après avoir façonné une base simple, chacun fabrique un masque unique avec bandes de plâtre, textures et décorations. Entre personnages mystérieux et animaux imaginaires, tout est permis !

La fabrique po.éthique Atelier boutique de créateurs locaux et engagés 1 rue Gambetta Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@lafabriquepo-ethique.fr

English :

After shaping a simple base, each person creates a unique mask using plaster strips, textures and decorations. From mysterious characters to imaginary animals, anything goes!

German :

Nach der Gestaltung einer einfachen Basis fertigt jeder eine einzigartige Maske mit Gipsbinden, Texturen und Verzierungen. Zwischen geheimnisvollen Figuren und Fantasietieren ist alles erlaubt!

Italiano :

Dopo aver modellato una semplice base, ogni persona crea una maschera unica utilizzando strisce di gesso, texture e decorazioni. Da personaggi misteriosi ad animali immaginari, tutto è possibile!

Espanol :

Tras dar forma a una sencilla base, cada persona crea una máscara única utilizando tiras de escayola, texturas y adornos. Desde personajes misteriosos hasta animales imaginarios, ¡todo vale!

