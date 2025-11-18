Atelier créatif médiathèque de Fives Lille

Atelier créatif Mercredi 17 décembre, 14h30 médiathèque de Fives Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-17T14:30:00 – 2025-12-17T16:00:00

Fin : 2025-12-17T14:30:00 – 2025-12-17T16:00:00

Participez à notre atelier parents-enfants spécialement conçu pour les enfants de 5 à 10 ans, une expérience INDISPENSABLE à vivre en binôme ! Cet atelier privilégie la complicité et l’échange entre l’enfant et son parent, autour d’activités ludiques et éducatives qui renforcent le lien familial. Organisé par L’École et son quartier, ce moment convivial invite petits et grands à partager ensemble.

médiathèque de Fives 18 rue Bourjembois Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France

Parent-enfant

BML