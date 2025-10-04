Atelier créatif « Mer et Pirates » Espace Culturel Passe Ouest Ploemeur

Atelier créatif « Mer et Pirates » Espace Culturel Passe Ouest Ploemeur samedi 4 octobre 2025.

Atelier créatif « Mer et Pirates » Samedi 4 octobre, 10h30 Espace Culturel Passe Ouest Morbihan

A partir de 4 ans -nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Dans le cadre de l’exposition « À la recherche de notre patrimoine englouti: une immersion dans l’archéologie sous- marine », un atelier créatif autour de la mer et des pirates sera proposé.

Espace Culturel Passe Ouest RUE DE KERVAM 56270 Ploemeur Ploemeur 56270 Morbihan Bretagne 0297869850 http://www.passe-ouest.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 97 86 98 50 »}]

Dans le cadre de l’exposition « À la recherche de notre patrimoine englouti: une immersion dans l’archéologie sous- marine », un atelier créatif autour de la mer et des pirates sera proposé.