ATELIER CRÉATIF Merville
ATELIER CRÉATIF Merville jeudi 26 février 2026.
ATELIER CRÉATIF
MÉDIATHÈQUE Merville Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26
fin : 2026-02-26
Date(s) :
2026-02-26
La Médiathèque de Merville Au fil des mots propose un atelier créatif spécial, pour les enfants.
Faites parler votre créativité et laissez libre cours à votre imagination en créant votre œuvre. Sur inscription. 0 .
MÉDIATHÈQUE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 67 45 mediatheque@merville31.fr
English :
The Médiathèque de Merville Au fil des mots is offering a special creative workshop for children.
L’événement ATELIER CRÉATIF Merville a été mis à jour le 2025-11-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE