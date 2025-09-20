Atelier créatif: Mes émotions du jour Rue de la Libération La Haye

Rue de la Libération LA HAYE La Haye Manche

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Accueilli et accompagné par un animateur professionnel, venez partager un moment avec votre enfant autour des émotions

L’occasion également d’échanger avec d’autres parents. .

Rue de la Libération LA HAYE La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 73 38 lafourmiliere@cocm.fr

English : Atelier créatif: Mes émotions du jour

L’événement Atelier créatif: Mes émotions du jour La Haye a été mis à jour le 2025-08-14 par Côte Ouest Centre Manche