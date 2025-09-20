Atelier créatif: Mes émotions du jour Rue de la Libération La Haye
Atelier créatif: Mes émotions du jour
Rue de la Libération LA HAYE La Haye Manche
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Accueilli et accompagné par un animateur professionnel, venez partager un moment avec votre enfant autour des émotions
L’occasion également d’échanger avec d’autres parents. .
Rue de la Libération LA HAYE La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 73 38 lafourmiliere@cocm.fr
