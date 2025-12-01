Atelier créatif: métal à repousser Riotord
Atelier créatif: métal à repousser
Mairie Riotord Haute-Loire
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
2025-12-17
de 14h à 17h -réalise des suspensions en métal pour décorer ton sapin ! atelier pour ados / adultes. 25€ matériel compris+collation. Renseignements et inscriptions Gaëlle Maurin 07 74 36 13 37 ou grinup43@gmail.com
Mairie Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 74 36 13 37
English :
2pm to 5pm Make metal hangers to decorate your tree! Workshop for teens/adults. 25? materials included + snack. Information and registration Gaëlle Maurin 07 74 36 13 37 or grinup43@gmail.com
German :
von 14:00 bis 17:00 Uhr Stellt Metallaufhänger her, um euren Baum zu schmücken! Workshop für Jugendliche/Erwachsene. 25 ? inkl. Material und Snacks. Informationen und Anmeldungen Gaëlle Maurin 07 74 36 13 37 oder grinup43@gmail.com
Italiano :
dalle 14.00 alle 17.00 Realizzazione di appendini in metallo per decorare l’albero di Natale. Laboratorio per adolescenti/adulti. 25? materiali inclusi + merenda. Informazioni e prenotazioni Gaëlle Maurin 07 74 36 13 37 o grinup43@gmail.com
Espanol :
de 14.00 a 17.00 h ¡Haz perchas de metal para decorar tu árbol de Navidad! Taller para adolescentes/adultos. 25? materiales incluidos + merienda. Información y reservas Gaëlle Maurin 07 74 36 13 37 o grinup43@gmail.com
L’événement Atelier créatif: métal à repousser Riotord a été mis à jour le 2025-09-08 par Haut Pays du Velay Tourisme