Atelier créatif Mexique Médiathèque Moirans-en-Montagne mercredi 12 novembre 2025.
Médiathèque 6 Rue des Sports Moirans-en-Montagne Jura
Début : 2025-11-12 14:00:00
Atelier créatif le mercredi 12 novembre à 14h à la médiathèque de Moirans-en-Montagne.
Magie du papier pour fabriquer ton cactus.
Intergénérationnel à partir de 6 ans. Sur inscription (places limitées). .
Médiathèque 6 Rue des Sports Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 08 84
