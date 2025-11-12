Atelier créatif Mexique Médiathèque Moirans-en-Montagne

Atelier créatif Mexique

Médiathèque 6 Rue des Sports Moirans-en-Montagne

Début : 2025-11-12 14:00:00

2025-11-12

Atelier créatif le mercredi 12 novembre à 14h à la médiathèque de Moirans-en-Montagne.

Magie du papier pour fabriquer ton cactus.

Intergénérationnel à partir de 6 ans. Sur inscription (places limitées). .

Médiathèque 6 Rue des Sports Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 08 84

