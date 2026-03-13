Atelier créatif Mini-mondes à construire Musée du jouet Moirans-en-Montagne

Atelier créatif Mini-mondes à construire

Musée du jouet 5 rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 14:30:00

fin : 2026-04-07 16:00:00

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28

Atelier créatif Mini monde à construire de 14h30 à 16h au Musée du Jouet de Moirans-en-Montagne.

Explorez l’univers des jeux de construction puis créez et décorez votre mini-monde décoré façon Polly Pocket.

Sur inscription, pour les enfants de 5 à 12 ans. .

Musée du jouet 5 rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64 info@musee-du-jouet.com

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English : Atelier créatif Mini-mondes à construire

L’événement Atelier créatif Mini-mondes à construire Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE