Atelier créatif Mobile artistique Place des Arènes Soustons

Atelier créatif Mobile artistique Place des Arènes Soustons mercredi 12 novembre 2025.

Atelier créatif Mobile artistique

Place des Arènes Médiathèque Soustons Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

Fabrication d’un mobile artistique composé de personnages dansants avec des jouets détournés, textiles de récupération, plastiques non valorisables fondus au fer à repasser.

Fabrication d’un mobile artistique composé de personnages dansants avec des jouets détournés, textiles de récupération, plastiques non valorisables fondus au fer à repasser. .

Place des Arènes Médiathèque Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 53 67 info.mediatheque@mairie-soustons.fr

English : Atelier créatif Mobile artistique

Creation of an artistic mobile featuring dancing characters made from diverted toys, recycled textiles and iron-melted non-recyclable plastics.

German : Atelier créatif Mobile artistique

Herstellung eines künstlerischen Mobiles aus tanzenden Figuren mit zweckentfremdetem Spielzeug, gebrauchten Textilien und nicht verwertbaren Kunststoffen, die mit dem Bügeleisen geschmolzen wurden.

Italiano :

Creare un mobile artistico con personaggi danzanti realizzato con giocattoli dirottati, tessuti riciclati e plastiche non riciclabili fuse con il ferro da stiro.

Espanol : Atelier créatif Mobile artistique

Creación de un móvil artístico formado por personajes danzantes utilizando juguetes desviados, textiles reciclados y plásticos no reciclables fundidos con una plancha.

L’événement Atelier créatif Mobile artistique Soustons a été mis à jour le 2025-09-17 par OTI LAS