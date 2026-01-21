Atelier créatif Mobile en bois flotté Route des huîtres Le Château-d’Oléron

Atelier créatif Mobile en bois flotté

Route des huîtres Maison de la Nature Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2026-02-26 10:00:00

fin : 2026-02-26

2026-02-26 2026-03-03

Venez passer un moment de créativité en fabriquant un mobile en bois flotté à partir d’éléments naturels. Réservation obligatoire.

Route des huîtres Maison de la Nature Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 31 29 contact@oleron-maison-nature.org

Come and spend a creative moment making a driftwood mobile from natural elements. Reservations required.

