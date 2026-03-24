Atelier créatif Mobile Faucon Paucourt
Atelier créatif Mobile Faucon Paucourt jeudi 23 avril 2026.
Atelier créatif Mobile Faucon
94 Rue de l’Église Paucourt Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 10:00:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Atelier créatif Mobile Faucon
Construction d’un faucon en bois puis initiation au vol. .
94 Rue de l’Église Paucourt 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 17 59
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English :
Creative workshop ? Falcon mobile
L’événement Atelier créatif Mobile Faucon Paucourt a été mis à jour le 2026-03-24 par OT MONTARGIS
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