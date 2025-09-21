Atelier créatif « mobilis », poissons volants en bords de Saône Stade de Saint-Bernard Saint-Bernard

Atelier créatif « mobilis », poissons volants en bords de Saône Dimanche 21 septembre, 10h00 Stade de Saint-Bernard Ain

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

En bords de Saône, l’atelier « Mobilis » animé par Les Animalices propose aux enfants de créer des mobiles légers et aériens, inspirés des exocets, ces poissons volants fascinants. Par le jeu des formes, du mouvement et de l’équilibre, les participants laissent libre cours à leur imagination. Cet atelier créatif mêle découverte artistique, manipulation et poésie, dans une ambiance ludique et conviviale.

Rendez-vous sur le chemin de halage, à côté de la buvette

Organisé par le Pays d’art et d’histoire Trévoux Dombes Saône Vallée

Stade de Saint-Bernard 50 Impasse Jacquet 01600 SAINT-BERNARD Saint-Bernard 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine 2025

Les Animalices