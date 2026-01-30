Atelier créatif Moi si j’étais Président.e Pôle enfance Maurice-Caillon Parthenay

Atelier créatif Moi si j’étais Président.e

Pôle enfance Maurice-Caillon 22 Rue des Tulipes Parthenay Deux-Sèvres

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

2026-02-17

A travers un atelier créatif, échangeons simplement sur des sujets qui nous concernent au quotidien.

Sur inscription.

En famille, pour tous les âges .

