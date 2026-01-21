ATELIER CRÉATIF MON ARBRE GÉNÉALOGIQUE EN AQUARELLE Espace Jean Pégot Saint-Gaudens

ATELIER CRÉATIF MON ARBRE GÉNÉALOGIQUE EN AQUARELLE

Nous vous proposons un atelier d’initiation à l’aquarelle un temps de découverte du jeu de l’eau et des pigments où vous pourrez faire éclore un arbre généalogique poétique.

Suite à cette série d’ateliers, vous pourrez ensuite décider de remplir cette œuvre unique et vous offrir ainsi un joli support pour vos recherches ! Cet atelier s’adresse aux débutant.e.s et plus. Inutile de savoir dessiner ou peindre un pas à pas avec des étapes simples a été créé spécialement pour tous les niveaux afin de vous guider jusqu’à la réalisation de votre œuvre ! Si vous avez des besoins d’adaptations spécifiques pour pouvoir participer aux ateliers, contactez nous pour en discuter.

Merci de prendre note que cet atelier créatif se déroule sur un format stage et que votre inscription vous engage à participer aux 2 séances les vendredis 13 et 20 février 2026 afin de pouvoir aller au bout de votre création.

Animation Mélanie Laval, artiste peintre, illustratrice, L’Atelier de Mai .

Adultes

Réservation obligatoire .

We offer an introductory watercolor workshop: a time for discovering the interplay of water and pigments, where you can create a poetic family tree.

