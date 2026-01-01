Atelier créatif Mon livre de vagues Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye
Atelier créatif Mon livre de vagues
Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10
2026-04-10
De 4 à 8 ans.
Animé par une médiatrice culturelle, un atelier créatif pour réaliser un petit livre de vagues, à la manière de l’artiste Katsumi Komagata, et dont la superposition des pages découpées illustrera les flots de l’océan. .
Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49 shubert@hendaye.fr
