Atelier créatif Mon objet déco en marqueterie de paille Musée du Hiéron Paray-le-Monial

Atelier créatif Mon objet déco en marqueterie de paille

Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 14:30:00

fin : 2026-04-10 16:30:00

Date(s) :

2026-04-10

Après avoir observé des cadres pas comme les autres tout juste restaurés, les jeunes apprendront à transformer la paille en mosaïque colorée et brillante. Attention… Création d’exception en vue ! Atelier réservé aux enfants à partir de 9 ans. .

Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 79 72 musee.hieron@paraylemonial.fr

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English : Atelier créatif Mon objet déco en marqueterie de paille

L’événement Atelier créatif Mon objet déco en marqueterie de paille Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-03-24 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)