Atelier créatif Mon paysage d’hiver miniature La Riche
Atelier créatif Mon paysage d’hiver miniature La Riche lundi 22 décembre 2025.
Atelier créatif Mon paysage d’hiver miniature
Rue Ronsard La Riche Indre-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – EUR
9
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-12-22 11:00:00
fin : 2025-12-22 12:30:00
Date(s) :
2025-12-22 2025-12-29
Avec des matériaux naturels et des végétaux, imagine et crée ton paysage d’hiver au format tondo, présenté dans une jolie boîte à suspendre dans ton sapin ! Adulte et/ou enfant à partir de 7 ans.
Avec des matériaux naturels et des végétaux, imagine et crée ton paysage d’hiver au format tondo, présenté dans une jolie boîte à suspendre dans ton sapin ! Adulte et/ou enfant à partir de 7 ans. 9 .
Rue Ronsard La Riche 37520 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 37 32 70 demeureronsard@departement-touraine.fr
English :
Using natural materials and plants, imagine and create your own winter landscape in tondo format, presented in a pretty box to hang on your Christmas tree! Adults and/or children aged 7 and over.
German :
Mit natürlichen Materialien und Pflanzen kannst du dir deine Winterlandschaft im Tondo-Format ausdenken und gestalten. Sie wird in einer hübschen Schachtel präsentiert, die du in deinen Baum hängen kannst! Erwachsene und/oder Kinder ab 7 Jahren.
Italiano :
Utilizzando materiali e piante naturali, progettate e create il vostro paesaggio invernale in formato tondo, presentato in una graziosa scatola da appendere all’albero di Natale! Adulti e/o bambini a partire dai 7 anni.
Espanol :
Utilizando materiales y plantas naturales, diseña y crea tu propio paisaje invernal en formato tondo, ¡presentado en una bonita caja para colgar en tu árbol de Navidad! Adultos y/o niños a partir de 7 años.
L’événement Atelier créatif Mon paysage d’hiver miniature La Riche a été mis à jour le 2025-11-07 par Conseil Départemental 37