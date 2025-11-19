Atelier créatif mon voyage dans la lune avec mélies Médiathèque Jehanne Arnaud Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Atelier créatif mon voyage dans la lune avec mélies

Objectif Lune pour ce 2ème atelier créatif qui fera de vous des cosmonautes en partance pour un vol spatial inoubliable !

Médiathèque Jehanne Arnaud Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70

English : Creative workshop: my trip to the moon with Mélies

Destination Moon for this second creative workshop that will transform you into cosmonauts embarking on an unforgettable space flight!



Poetic and fantastical, Sandra Fantino, art therapist, invites you on a journey into space in the style of Méliès. Cutouts, collages, and drawings create lunar universes directly from your imagination.

German :

Ziel Mond für diesen zweiten kreativen Workshop, der euch zu Kosmonauten macht, die zu einem unvergesslichen Weltraumflug aufbrechen!

Italiano : Laboratorio creativo: il mio viaggio sulla luna con le mélies

Obiettivo Luna per questo 2° laboratorio creativo che vi farà partire come cosmonauti per un volo spaziale indimenticabile!



Poetica, fantastica, Sandra Fantino, arteterapeuta, vi invita in un viaggio nello spazio nello stile di Méliès. Taglio, collage, disegno della nascita degli universi lunari direttamente dalla tua fantasia.

Espanol :

Apunta a la luna en este 2º taller creativo y conviértete en cosmonauta en un inolvidable vuelo espacial

