ATELIER CRÉATIF Montbazon

ATELIER CRÉATIF Montbazon samedi 11 octobre 2025.

ATELIER CRÉATIF

8 Rue de Monts Montbazon Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 10:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

✂ atelier créatif à la bibliothèque

A l’occasion du cycle des voyages dans le monde, l’équipe de la bibliothèque vous propose de venir créer un instrument d’Afrique le bâton de pluie

Samedi 11 octobre

10h30

à partir de 5 ans

Plus d’infos et réservations au 02.47.36.96.13

✂ atelier créatif à la bibliothèque

A l’occasion du cycle des voyages dans le monde, l’équipe de la bibliothèque vous propose de venir créer un instrument d’Afrique le bâton de pluie

Samedi 11 octobre

10h30

à partir de 5 ans

Plus d’infos et réservations au 02.47.36.96.13 ou bibliotheque.montbazon@tourainevalleedelindre.fr .

8 Rue de Monts Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 36 96 13 bibliotheque.montbazon@tourainevalleedelindre.fr

English :

? creative workshop at the library?

? As part of the world travels cycle, the library team invites you to come and create an African instrument: the rain stick ?

? Saturday, October 11th

? 10h30

? from 5 years

Further information and reservations ? 02.47.36.96.13

German :

? kreativer Workshop in der Bibliothek?

? Anlässlich des Zyklus Weltreisen schlägt das Team der Bibliothek vor, dass Sie kommen und ein Instrument aus Afrika herstellen: den Regenstab?

? Samstag, den 11. Oktober

? 10h30

? ab 5 Jahren

Weitere Informationen und Reservierungen ? unter 02.47.36.96.13

Italiano :

laboratorio creativo in biblioteca?

? Nell’ambito del ciclo Viaggi nel mondo , il team della biblioteca vi invita a venire a creare uno strumento africano: il bastone della pioggia?

? Sabato 11 ottobre

? 10h30

da 5 anni

Ulteriori informazioni e prenotazioni ? 02.47.36.96.13

Espanol :

? ¿taller creativo en la biblioteca?

? Como parte del ciclo de viajes por el mundo, el equipo de la biblioteca te invita a venir y crear un instrumento de África: el palo de lluvia?

? Sábado 11 de octubre

? 10h30

? a partir de 5 años

Más información y reservas ? 02.47.36.96.13

L’événement ATELIER CRÉATIF Montbazon a été mis à jour le 2025-10-03 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme