ATELIER CRÉATIF Montbazon
ATELIER CRÉATIF Montbazon samedi 11 octobre 2025.
ATELIER CRÉATIF
8 Rue de Monts Montbazon Indre-et-Loire
✂ atelier créatif à la bibliothèque
A l’occasion du cycle des voyages dans le monde, l’équipe de la bibliothèque vous propose de venir créer un instrument d’Afrique le bâton de pluie
Samedi 11 octobre
10h30
à partir de 5 ans
Plus d’infos et réservations au 02.47.36.96.13
8 Rue de Monts Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 36 96 13 bibliotheque.montbazon@tourainevalleedelindre.fr
English :
? creative workshop at the library?
? As part of the world travels cycle, the library team invites you to come and create an African instrument: the rain stick ?
? Saturday, October 11th
? 10h30
? from 5 years
Further information and reservations ? 02.47.36.96.13
German :
? kreativer Workshop in der Bibliothek?
? Anlässlich des Zyklus Weltreisen schlägt das Team der Bibliothek vor, dass Sie kommen und ein Instrument aus Afrika herstellen: den Regenstab?
? Samstag, den 11. Oktober
? 10h30
? ab 5 Jahren
Weitere Informationen und Reservierungen ? unter 02.47.36.96.13
Italiano :
laboratorio creativo in biblioteca?
? Nell’ambito del ciclo Viaggi nel mondo , il team della biblioteca vi invita a venire a creare uno strumento africano: il bastone della pioggia?
? Sabato 11 ottobre
? 10h30
da 5 anni
Ulteriori informazioni e prenotazioni ? 02.47.36.96.13
Espanol :
? ¿taller creativo en la biblioteca?
? Como parte del ciclo de viajes por el mundo, el equipo de la biblioteca te invita a venir y crear un instrumento de África: el palo de lluvia?
? Sábado 11 de octubre
? 10h30
? a partir de 5 años
Más información y reservas ? 02.47.36.96.13
