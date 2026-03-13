Atelier créatif Mosaik Blocs Musée du jouet Moirans-en-Montagne

Atelier créatif Mosaik Blocs

Musée du jouet 5 rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – – 6 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 14:30:00

fin : 2026-04-23 16:00:00

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30

Atelier créatif de 14h30 à 16h00 au Musée du Jouet.

Les enfants découvrent l’exposition temporaire Jeux de construction du cube au pixel et laissent libre cours à leur créativité en réalisant leur propre mosaïque. Inspiré de l’univers pixelisé du célèbre aventurier Steve !

De 5 à 12, sur inscription. .

Musée du jouet 5 rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64 info@musee-du-jouet.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier créatif Mosaik Blocs

L’événement Atelier créatif Mosaik Blocs Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE