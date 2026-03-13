Atelier créatif Mosaik Blocs Musée du jouet Moirans-en-Montagne
Atelier créatif Mosaik Blocs Musée du jouet Moirans-en-Montagne jeudi 9 avril 2026.
Atelier créatif Mosaik Blocs
Musée du jouet 5 rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura
Tarif : – – 6 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 14:30:00
fin : 2026-04-23 16:00:00
Date(s) :
2026-04-09 2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30
Atelier créatif de 14h30 à 16h00 au Musée du Jouet.
Les enfants découvrent l’exposition temporaire Jeux de construction du cube au pixel et laissent libre cours à leur créativité en réalisant leur propre mosaïque. Inspiré de l’univers pixelisé du célèbre aventurier Steve !
De 5 à 12, sur inscription. .
Musée du jouet 5 rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64 info@musee-du-jouet.com
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English : Atelier créatif Mosaik Blocs
L’événement Atelier créatif Mosaik Blocs Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE