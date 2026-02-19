ATELIER CRÉATIF MUCHACHA Montpellier

ATELIER CRÉATIF MUCHACHA

1348 Avenue de la Mer-Raymond Dugrand Montpellier Hérault

Début : 2026-02-23

fin : 2026-03-02

2026-02-23 2026-03-02 2026-03-09 2026-03-16 2026-03-23 2026-03-30 2026-04-06 2026-04-13 2026-04-20 2026-04-27

Entre ami(e)s, after-work, couple, solo, EVJF…

RDV tous les lundis à partir de 18h00, sur le Rooftop Muchacha dans le Marché du Lez, 1348 Avenue de la Mer-Raymond, Montpellier.

Avec Bonjour l’Ambiance, viens créer un ou plusieurs objets décoratifs du quotidien en résine Jesmonite, en 30 minutes, dès 18 € !

En supplément, personnalise tes créations, tout en profitant de délicieux cocktails et de tapas caliente !

-Réservation conseillée www.muchachamontpellier.fr

-Conditions de participation à l’atelier consommation obligatoire au Muchacha. .

1348 Avenue de la Mer-Raymond Dugrand Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Between friends, after-work, couple, solo, EVJF?

Meet up every Monday from 6pm, on the Muchacha Rooftop in the Marché du Lez, 1348 Avenue de la Mer-Raymond, Montpellier.

With Bonjour l?Ambiance, come and create one or more everyday decorative objects in Jesmonite resin, in 30 minutes, from 18? upwards!

