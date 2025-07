Atelier créatif Muppets Microfolles ! Sablé-sur-Sarthe

Atelier créatif Muppets Microfolles ! Sablé-sur-Sarthe mercredi 9 juillet 2025.

Atelier créatif Muppets Microfolles !

8 rue Carnot Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09 10:00:00

fin : 2025-07-12 16:30:00

Date(s) :

2025-07-09 2025-07-12

Participez à un atelier créatif de création de marionnettes inspirées des célèbres portraits du musée numérique. Après avoir réalisé votre marionnette, initiez-vous à la manipulation pour mettre en scène votre Muppet Micro-folle !

Participez à un atelier créatif de création de marionnettes inspirées des célèbres portraits du musée numérique, avec l’association « Baroquez-vous ! »

Après avoir réalisé votre marionnette, initiez-vous à la manipulation pour mettre en scène votre Muppet Micro-folle !

À partir de 6 ans et accompagné d’un adulte durée 2h30 gratuit

Sur inscription à micro-folie@sablesursarthe.fr nombre de places limité .

8 rue Carnot Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 50 00 micro-folie@sablesursarthe.fr

English :

Join us for a creative workshop to create puppets inspired by the Digital Museum’s famous portraits. Once you’ve created your own puppet, try your hand at manipulating it to stage your very own Muppet Micro-folle!

German :

Nehmen Sie an einem kreativen Workshop teil, in dem Sie eine Marionette kreieren, die von den berühmten Porträts des digitalen Museums inspiriert ist. Nachdem Sie Ihre Marionette gestaltet haben, führen Sie sich in die Manipulation ein, um Ihren Muppet Micro-folle auf die Bühne zu bringen!

Italiano :

Partecipate a un laboratorio creativo per creare pupazzi ispirati ai famosi ritratti del museo digitale. Una volta creato il vostro pupazzo, provate a manipolarlo per creare il vostro Muppet Micro-folle personale!

Espanol :

Participa en un taller creativo para crear marionetas inspiradas en los famosos retratos del museo digital. Una vez que hayas hecho tu propia marioneta, prueba a manipularla para crear tu propia Microfolle de Muppet

L’événement Atelier créatif Muppets Microfolles ! Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-06-26 par CDT72