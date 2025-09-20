Atelier créatif Musée de l’Annonciade Saint-Tropez

Nombre de places limitées

Atelier créatif. Créez votre musée de l’Annonciade miniature en reconstituant l’architecture du musée et en choisissant vos œuvres préférées ainsi que leur emplacement. A partir de 8 ans.

La chapelle de Notre-Dame de l'Annonciade daterait de 1548, érigée par la confrérie des Pénitents blancs chargée de racheter les marins tropéziens capturés par les barbaresques et réduits en esclavage. Vendue comme bien national sous la Révolution, le clocher fut abattu en 1829 et un étage fut réalisé pour permettre d'utiliser la chapelle pour la construction navale. Elle connut d'autres usages au début du XXe siècle dont ceux d'entrepôts pour les Ponts et Chaussées et salle de spectacle.

