Atelier créatif nature empreintes en argile Office de tourisme de la Communauté de Communes de Freyming-Merlebach Hombourg-Haut

Atelier créatif nature empreintes en argile

Office de tourisme de la Communauté de Communes de Freyming-Merlebach 19 rue de Metz Hombourg-Haut Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15 16:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Cet atelier spécialement conçu pour les enfants leur permettra de découvrir différentes textures de feuilles, fleurs, branches et autres trésors de la nature, créer des empreintes dans l’argile et personnaliser et décorer leurs créations. Chaque enfant repartira avec son œuvre. Animé par Géraldine (Envie de Bon Cueillette sauvage). Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription auprès de l’Office de tourisme. Matériel fourni. Si plusieurs enfants d’une même fratrie sont inscrits, un seul est soumis au tarif plein, les autres bénéficient du tarif réduit. Places limitées. De 6 à 15 ans.Enfants

10 .

Office de tourisme de la Communauté de Communes de Freyming-Merlebach 19 rue de Metz Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 3 87 90 53 53 accueil@tourismefreyming-merlebach.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This workshop, specially designed for children, allows them to discover different textures of leaves, flowers, branches and other treasures of nature, create impressions in clay and personalize and decorate their creations. Each child will leave with his or her own work of art. Led by Géraldine (Envie de Bon Cueillette sauvage). Meeting point to be announced when registering with the Tourist Office. Materials supplied. If several children from the same sibling are enrolled, only one will be charged the full rate, the others will benefit from the reduced rate. Places are limited. Ages 6 to 15.

L’événement Atelier créatif nature empreintes en argile Hombourg-Haut a été mis à jour le 2026-03-19 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH