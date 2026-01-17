Atelier créatif Nichoir Rue Marcel Cachin Domérat

Atelier créatif Nichoir Rue Marcel Cachin Domérat vendredi 17 avril 2026.

Atelier créatif Nichoir

Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 14:30:00
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-17

Apprenez à créer votre nichoir à oiseaux en matériaux de récupération.
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00  co-libris@domerat.fr

English :

Learn how to create your own birdhouse from recycled materials.

