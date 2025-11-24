Atelier créatif Noël au Grenier d’Angèle Le Grenier d’Angèle Vittefleur
Le Grenier d’Angèle, décoration d’intérieur, relooking de meubles, conseils déco, vous accueille dans son espace pour un atelier de réalisation sur le thème de Noël.
A 14h 32 Grande Rue à Vittefleur
Sur réservation -25€ matériel compris .
Le Grenier d’Angèle 32 Grande Rue Vittefleur 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 08 65 35 92
English : Atelier créatif Noël au Grenier d’Angèle
