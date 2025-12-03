Atelier créatif Noël en carton et en laine Atelier Evasion Créative Baudreix
Atelier créatif Noël en carton et en laine Atelier Evasion Créative Baudreix mercredi 3 décembre 2025.
Atelier créatif Noël en carton et en laine
Atelier Evasion Créative 5 Rue du Vignemale Baudreix Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03 14:00:00
fin : 2025-12-03 16:00:00
Date(s) :
2025-12-03
À partir de matériaux simples — rouleaux en carton, laine colorée, papier et même une bouteille de lait — les enfants laissent libre cours à leur imagination pour créer leurs petits personnages de Noël lutins, rennes, sapins… et un bonhomme de neige plus vrai que nature !
Chaque enfant repartira avec ses créations, à suspendre dans le sapin ou à offrir fièrement à la maison.
Un moment de partage et de créativité, où la magie de Noël se mêle à la joie de fabriquer soi-même.
Un atelier à la fois ludique, écolo et poétique, pour patienter avant les fêtes dans la bonne humeur !
Pour les enfants de 6 à 11 ans (tout le matériel est fourni). .
Atelier Evasion Créative 5 Rue du Vignemale Baudreix 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 30 92 22 raphaele.maurer@yahoo.fr
English : Atelier créatif Noël en carton et en laine
German : Atelier créatif Noël en carton et en laine
Italiano :
Espanol : Atelier créatif Noël en carton et en laine
L’événement Atelier créatif Noël en carton et en laine Baudreix a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay