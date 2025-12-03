Atelier créatif Noël en carton et en laine Atelier Evasion Créative Baudreix

Atelier créatif Noël en carton et en laine

Atelier Evasion Créative
5 Rue du Vignemale
Baudreix
Pyrénées-Atlantiques

À partir de matériaux simples — rouleaux en carton, laine colorée, papier et même une bouteille de lait — les enfants laissent libre cours à leur imagination pour créer leurs petits personnages de Noël lutins, rennes, sapins… et un bonhomme de neige plus vrai que nature !

Chaque enfant repartira avec ses créations, à suspendre dans le sapin ou à offrir fièrement à la maison.

Un moment de partage et de créativité, où la magie de Noël se mêle à la joie de fabriquer soi-même.

Un atelier à la fois ludique, écolo et poétique, pour patienter avant les fêtes dans la bonne humeur !

Pour les enfants de 6 à 11 ans (tout le matériel est fourni). .

