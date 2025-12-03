Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier Créatif Noël en carton et en laine
Atelier Evasion Créative Baudreix

Atelier Créatif Noël en carton et en laine Atelier Evasion Créative Baudreix mercredi 3 décembre 2025.

Atelier Evasion Créative 5 Rue du Vignemale Baudreix Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-12-03 14:00:00
fin : 2025-12-03 16:00:00

2025-12-03

À partir de matériaux simples — rouleaux en carton, laine colorée, papier et même une bouteille de lait — les enfants laissent libre cours à leur imagination pour créer leurs petits personnages de Noël lutins, rennes, sapins… et un bonhomme de neige plus vrai que nature !

Chaque enfant repartira avec ses créations, à suspendre dans le sapin ou à offrir fièrement à la maison.
Un moment de partage et de créativité, où la magie de Noël se mêle à la joie de fabriquer soi-même.

2 créneaux dans la journée de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Un atelier à la fois ludique, écolo et poétique, pour patienter avant les fêtes dans la bonne humeur !
Pour les enfants de 6 à 11 ans (tout le matériel est fourni).   .

Atelier Evasion Créative 5 Rue du Vignemale Baudreix 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 30 92 22  raphaele.maurer@yahoo.fr

