Atelier créatif Noël Cinéma Getari Enea Guéthary

Atelier créatif Noël
Cinéma Getari Enea 77 Rue de l'Église Guéthary
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Fabrication de Maracas de Noël et de suspensions colorées. A partir de 5 ans. .
Cinéma Getari Enea 77 Rue de l'Église Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 50 85
