Atelier créatif Noël Cinéma Getari Enea Guéthary mardi 23 décembre 2025.

Cinéma Getari Enea 77 Rue de l'Église Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-23
2025-12-23

Fabrication de Maracas de Noël et de suspensions colorées. A partir de 5 ans.   .

Cinéma Getari Enea 77 Rue de l’Église Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 50 85 

