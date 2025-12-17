Atelier créatif « Noël »

Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné Mayenne

Début : 2025-12-17 15:00:00

fin : 2025-12-17 15:45:00

2025-12-17

Viens créer un photophore sur le thème de Noël avant de le ramener chez toi pour décorer ta maison !

Pendant 45 minutes, viens créer un photophore sur le thème de Noël avant de le ramener chez toi pour décorer ta maison ! À 15h et 16h.

De 6 à 10 ans. Sur inscription (nombre de places limité) au 02 43 26 38 08 ou mediatheque@louverne.fr .

Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné 53950 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 26 38 08 mediatheque@louverne.fr

English :

Create a Christmas-themed candle jar and take it home to decorate your house!

German :

Komm und gestalte ein Windlicht zum Thema Weihnachten, bevor du es mit nach Hause nimmst, um dein Haus zu dekorieren!

Italiano :

Venite a creare un vaso di candele a tema natalizio prima di portarlo a casa per decorare la vostra casa!

Espanol :

Ven y crea un tarro de velas con temática navideña antes de llevártelo a casa para decorarla

