Atelier créatif « Noël » Médiathèque Louverné
Atelier créatif « Noël » Médiathèque Louverné mercredi 17 décembre 2025.
Atelier créatif « Noël »
Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné Mayenne
Début : 2025-12-17 15:00:00
fin : 2025-12-17 15:45:00
2025-12-17
Pendant 45 minutes, viens créer un photophore sur le thème de Noël avant de le ramener chez toi pour décorer ta maison ! À 15h et 16h.
De 6 à 10 ans. Sur inscription (nombre de places limité) au 02 43 26 38 08 ou mediatheque@louverne.fr .
Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné 53950 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 26 38 08 mediatheque@louverne.fr
English :
Create a Christmas-themed candle jar and take it home to decorate your house!
German :
Komm und gestalte ein Windlicht zum Thema Weihnachten, bevor du es mit nach Hause nimmst, um dein Haus zu dekorieren!
Italiano :
Venite a creare un vaso di candele a tema natalizio prima di portarlo a casa per decorare la vostra casa!
Espanol :
Ven y crea un tarro de velas con temática navideña antes de llevártelo a casa para decorarla
