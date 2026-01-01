Atelier créatif nos amies les chauves-souris Rue des Camélias Pleudihen-sur-Rance
Atelier créatif nos amies les chauves-souris Rue des Camélias Pleudihen-sur-Rance mercredi 14 janvier 2026.
Atelier créatif nos amies les chauves-souris
Rue des Camélias Bibliothèque Pleudihen-sur-Rance Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14 10:30:00
fin : 2026-01-14 12:00:00
Date(s) :
2026-01-14
Viens participer à un atelier ludique et créatif sur le thème des chauves-souris.
A partir de 5 ans, pour petits et grands curieux !
Inscription conseillée par téléphone ou par mail. .
Rue des Camélias Bibliothèque Pleudihen-sur-Rance 22690 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 88 20 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier créatif nos amies les chauves-souris Pleudihen-sur-Rance a été mis à jour le 2026-01-02 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme