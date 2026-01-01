Atelier créatif nos amies les chauves-souris Rue des Camélias Pleudihen-sur-Rance

Atelier créatif nos amies les chauves-souris

Bibliothèque Pleudihen-sur-Rance

Début : 2026-01-14 10:30:00

fin : 2026-01-14 12:00:00

2026-01-14

Viens participer à un atelier ludique et créatif sur le thème des chauves-souris.

A partir de 5 ans, pour petits et grands curieux !

Inscription conseillée par téléphone ou par mail. .

+33 2 96 88 20 55

