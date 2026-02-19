Atelier créatif nuage Pradines
Atelier créatif nuage Pradines mercredi 4 mars 2026.
Atelier créatif nuage
Allée François Mitterrand Pradines Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04 15:00:00
fin : 2026-03-04
Date(s) :
2026-03-04
Petits et grands sont invités à créer, rêver et partager un joli moment en douceur.
A partir de 5 ans.
Sur inscription.
Allée François Mitterrand Pradines 46090 Lot Occitanie +33 5 65 53 26 23
English :
Both young and old are invited to create, dream and share a lovely, gentle moment.
Ages 5 and up.
On registration.
L’événement Atelier créatif nuage Pradines a été mis à jour le 2026-02-19 par OT Cahors Vallée du Lot