Atelier créatif numérique brode un dessin avec la brodeuse numérique EPN Hauteville-sur-Mer

EPN 30 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Début : 2025-07-30 14:00:00

2025-07-30

Atelier créatif numérique brode un dessin avec la brodeuse numérique dès 8 ans

Atelier créatif numérique brode un dessin avec la brodeuse numérique dès 8 ans .

EPN 30 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 7 85 83 12 23

English : Atelier créatif numérique brode un dessin avec la brodeuse numérique

Digital creative workshop: embroider a design with the digital embroidery machine from age 8

German :

Digitaler Kreativworkshop: Stickt ein Design mit der digitalen Stickmaschine Ab 8 Jahren

Italiano :

Laboratorio creativo digitale: ricamare un disegno con la macchina da ricamo digitale a partire da 8 anni

Espanol :

Taller creativo digital: borda un diseño con la máquina de bordar digital a partir de 8 años

