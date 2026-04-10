Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier créatif numérique : impression 3D Maison de quartier La Bellangerais Rennes

Atelier créatif numérique : impression 3D Maison de quartier La Bellangerais Rennes

Atelier créatif numérique : impression 3D Maison de quartier La Bellangerais Rennes mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Maison de quartier La Bellangerais

Adresse : 5 rue du Morbihan 35700 Rennes

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Atelier créatif numérique : impression 3D Maison de quartier La Bellangerais Rennes Mercredi 15 avril, 14h30 Ille-et-Vilaine

Dans cet atelier adapté aux débutants, venez fabriquer une petite figurine, de la modélisation jusqu’à l’impression.

Dans cet atelier adapté aux débutants, venez fabriquer une petite figurine, de la modélisation jusqu’à l’impression.⭐
Animé par Lucie, notre médiatrice numérique
En fonction du nombre d’inscrits, les modèles imprimés pourront être récupérés le lendemain à la Maison de Quartier.
Mercredi 15 AVRIL 2026 de 14H30 à 16H30
Maison de Quartier Bellangerais
️Gratuit
Sur inscription à l’accueil ou au 02 99 27 21 10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-15T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-15T16:30:00.000+02:00

1
 0299272110

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)