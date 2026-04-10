Atelier créatif numérique : impression 3D Maison de quartier La Bellangerais Rennes
Atelier créatif numérique : impression 3D Maison de quartier La Bellangerais Rennes mercredi 15 avril 2026.
Atelier créatif numérique : impression 3D Maison de quartier La Bellangerais Rennes Mercredi 15 avril, 14h30 Ille-et-Vilaine
Dans cet atelier adapté aux débutants, venez fabriquer une petite figurine, de la modélisation jusqu’à l’impression.
Dans cet atelier adapté aux débutants, venez fabriquer une petite figurine, de la modélisation jusqu’à l’impression.⭐
Animé par Lucie, notre médiatrice numérique
En fonction du nombre d’inscrits, les modèles imprimés pourront être récupérés le lendemain à la Maison de Quartier.
Mercredi 15 AVRIL 2026 de 14H30 à 16H30
Maison de Quartier Bellangerais
️Gratuit
Sur inscription à l’accueil ou au 02 99 27 21 10
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-15T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-15T16:30:00.000+02:00
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0299272110
Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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