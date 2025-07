Atelier créatif numérique mise à jour téléphone & PC, comment sa marche? EPN Hauteville-sur-Mer

Atelier créatif numérique mise à jour téléphone & PC, comment sa marche?

EPN 30 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Début : 2025-08-12 14:00:00

2025-08-12

Atelier créatif numérique mise à jour téléphone & PC, comment sa marche? dès 8 ans.

EPN 30 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 7 85 83 12 23

English : Atelier créatif numérique mise à jour téléphone & PC, comment sa marche?

Creative digital workshop: phone & PC upgrades, how does it work? from age 8.

German :

Digitaler Kreativworkshop: Update von Handy und PC, wie funktioniert das? ab 8 Jahren

Italiano :

Laboratorio digitale creativo: aggiornamento del telefono e del PC, come funziona? da 8 anni.

Espanol :

Taller creativo digital: actualiza tu teléfono y tu PC, ¿cómo funciona? a partir de 8 años.

L’événement Atelier créatif numérique mise à jour téléphone & PC, comment sa marche? Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-15 par Coutances Tourisme