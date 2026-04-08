Atelier créatif objets créatifs à base de matériaux de récupération Café Lilou B’Art Pont-l’Abbé

Pont-l’Abbé

Atelier créatif objets créatifs à base de matériaux de récupération

Café Lilou B’Art 9 Quartier Vallou Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Je propose des ateliers créatifs à partir de matériaux de récupération (papier mâché, boîtes d’œufs, carton, chutes de tissus, vaisselle etc) avec pour objectif de partager astuces, techniques et inspiration pour créer des objets décoratifs élégants (vase, vide poche, bijoux, cadres etc).

La pratique est accessible à tous pour adultes et mineurs accompagnés.

L’idée est de regrouper dans un lieu original et agréable un petit groupe (6/8 personnes) sensible au faire soi même (DIY) au recyclage, réemploi dans un esprit convivial et bienveillant.

En fonction de l’horaire, une boisson et le goûter sera inclus dans la prestation.

Pour ce mois d’avril le thème de l’atelier est le papier mâché.

Les personnes intéressées peuvent me contacter directement (sms ou messagerie) par téléphone pour les inscriptions et informations complémentaires. .

Café Lilou B’Art 9 Quartier Vallou Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 74 90 33 20

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English : Atelier créatif objets créatifs à base de matériaux de récupération

L’événement Atelier créatif objets créatifs à base de matériaux de récupération Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Destination Pays Bigouden