Atelier créatif – Oh là l’art Médiathèque Charles Nègre Grasse

Atelier créatif – Oh là l’art Médiathèque Charles Nègre Grasse samedi 20 septembre 2025.

Atelier créatif – Oh là l’art Samedi 20 septembre, 10h00 Médiathèque Charles Nègre Alpes-Maritimes

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Atelier créatif – Oh là l’art

« L’architecture est le jeu savant correct et magnifique des volumes assemblés sous la lumière. ». Le Corbusier

Après avoir créé des volumes architecturaux en origami ou en découpages, à l’aide de lampes, faites apparaître les ombres pour jouer avec les volumes.

Sur inscription, à partir de 7 ans, ados-adultes

Médiathèque Charles Nègre Médiathèque Charles Nègre 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0497055930 https://www.mediatheques.grasse.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0497055930 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@ville-grasse.fr »}] Lieu de croisements et d’échanges, la Médiathèque Charles Nègre est à la fois un centre de culture et d’apprentissage mais également un espace de ressources, de loisirs, d’expérimentation et de co-construction. Situé au cœur du centre historique de Grasse, le bâtiment de 3663 m2 aux lignes audacieuses surprend par sa surface imposante et son architecture résolument moderne.

Dédiée au monde de l’image et rendant hommage au photographe grassois éponyme, la Médiathèque Charles Nègre s’articule autour de 7 plateaux, dont 5 ouverts au public, et propose des espaces thématiques donnant un accès libre à divers médias. Elle vous propose un cadre unique baigné de lumière pour lire, travailler, regarder un film, écouter de la musique, utiliser un ordinateur, visiter une exposition ou encore retrouver vos amis autour d’un café.

Ce nouvel établissement culturel met à disposition une collection variée de romans, bandes dessinées, livres d’art, jeux vidéo, DVD et CD/vinyles pour enfants et adultes. Plongez dans différents univers : petite enfance, poésie, beaux-arts, actualité, fiction, encyclopédie, musique, cinéma, jeux vidéo, bande-dessinée…

Cet équipement culturel public est gratuit et s’adresse à tous les habitants du territoire. Parkings à proximité : La Roque et Notre-Dame des Fleurs/Martelly

Journées européennes du patrimoine 2025

Bibliothèque & Médiathèques de Grasse