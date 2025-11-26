Atelier créatif Origami de Noël Médiathèque Moirans-en-Montagne
Atelier créatif Origami de Noël Médiathèque Moirans-en-Montagne mercredi 26 novembre 2025.
Atelier créatif Origami de Noël
Médiathèque 6 Rue des Sports Moirans-en-Montagne Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-26 14:00:00
fin : 2025-11-26
Date(s) :
2025-11-26
Fabrique ta boule de Noël en papier le mercredi 26 novembre à 14h à la médiathèque de Moirans-en-Montagne.
Intergénérationnel à partir de 8 ans. Gratuit, sur inscription (places limitées). .
Médiathèque 6 Rue des Sports Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 08 84
English : Atelier créatif Origami de Noël
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier créatif Origami de Noël Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2025-11-06 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE