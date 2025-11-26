Atelier créatif Origami de Noël Médiathèque Moirans-en-Montagne

Atelier créatif Origami de Noël

Médiathèque 6 Rue des Sports Moirans-en-Montagne Jura

Fabrique ta boule de Noël en papier le mercredi 26 novembre à 14h à la médiathèque de Moirans-en-Montagne.

Intergénérationnel à partir de 8 ans. Gratuit, sur inscription (places limitées). .

